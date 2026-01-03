معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به ضرورت جوجه‌ریزی واحد‌های تولیدی گفت: نهاده‌های دام و طیور برای ماه‌های آینده به اندازه کافی در استان تامین و ذخیره شده است.

تامین و ذخیره نهاده‌های دام و طیور به اندازه کافی در استان

تامین و ذخیره نهاده‌های دام و طیور به اندازه کافی در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز جمعه در بازدید از انبار‌های ذخیره نهاده‌های دام و طیور اردبیل اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده سهم نهاده‌های دام و طیور استان اخذ و بخش زیادی از آن وارد استان و در انبار‌های پشتیبانی امور دام ذخیره شده و مابقی نیز در حال ورود است.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به مناسبت‌های پیش‌رو در راستای ضرورت تامین، ذخیره و توزیع کالا‌های اساسی، اقلام مورد نیاز استان اردبیل برای ماه‌های آینده پیش‌بینی و تامین شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت پشتیبانی امور دام استان موظف به پیگیری مستمر موضوع، در نظر گرفتن تمهید‌ها و اعمال نظارت‌های لازم در این حوزه هستند.

خلیلی گفت: با توجه به قیمت مناسب جوجه یک‌روزه در شرایط کنونی و تامین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی، سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل موظف است نسبت به جوجه‌ریزی و توزیع به‌هنگام نهاده‌ها اقدام کند و در این زمینه نباید هیچ‌گونه قصوری صورت بگیرد.

وی بیان کرد: با توجه به تاکید استاندار اردبیل، تمام موضوع‌های مرتبط با بازار از سوی قرارگاه اقتصادی استان به صورت مستمر پیگیری می‌شود و با هرگونه سوءمدیریت، گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی برخورد قانونی و تعزیراتی انجام خواهد شد.

استان اردبیل با داشتن ۴۸ واحد تولید مرغ مادر و تولید سالانه ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه، ۱۱ درصد جوجه یک‌روزه ایران را تولید و تامین می‌کند.