رئیسجمهور ونزوئلا در پیامی به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی خطاب به رئیسجمهور کشورمان، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید بزرگوار، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه را نتیجه آموزههای راهبردی و مکتب سیاسی-نظامی حاج قاسم دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا در آستانه فرا رسیدن ششمین سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، طی پیامی خطاب به رئیسجمهور اسلامی ایران، ضمن ابراز همبستگی عمیق دولت و ملت ونزوئلا با دولت و ملت ایران، یاد و خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم را گرامی داشت.
رئیسجمهور ونزوئلا در بخشی از این پیام با اشاره به تحولات اخیر منطقه و رویاروییهای نظامی نوشت: دیدگاه راهبردی و ژرفنگر سردار سلیمانی، در پاسخ قاطع و دفاع جانانه جمهوری اسلامی ایران که طی جنگ ۱۲ روزه به جهانیان نمایش داده شد، متبلور گردید.
مادورو تصریح کرد: این پیروزی و اقتدار تجلی عینی آموزههای اخلاقی، نظامی و سیاسی بود که آن فرمانده بزرگ با صبر انقلابی و اعتقاد راسخ خود بنا نهاد و امروز ثمره آن، امنیت و اقتدار ایران اسلامی است.
نیکلاس مادورو در ادامه پیام خود به نقش محوری سردار سلیمانی در معماری امنیت منطقه اشاره کرد و افزود: کارآیی، توانمندی عملیاتی و قدرت بازدارندگی بینظیر محور مقاومت که امروز توانسته است توسعهطلبی و تجاوزگری رژیم صهیونیستی را مهار کند، میراث زنده و ماندگار سردار شهید سلیمانی است.
وی در پایان بر تجدید پیمان میان تهران-کاراکاس در مقابله با امپریالیسم و ساختن جهانی چند قطبی در راه صلح و حق تعیین سرنوشت برای همه ملتها تاکید کرده است.