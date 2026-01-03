سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شیراز از برگزاری هفتگی تور‌های تخصصی با محوریت «گردشگری سلامت» در بافت تاریخی شهر خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ؛ هاجر عسکری در حاشیه برگزاری نخستین تور تخصصی با محوریت «مجموعه زندیه» اعلام کرد: تور‌های تخصصی گردشگری به صورت هفتگی و برای گروه‌های هدف مختلف در شیراز برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر هدف این برنامه‌ها گفت: این تور‌ها با هدف آشناسازی علاقه‌مندان با جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی شیراز طراحی شده‌اند.

عسکری درخصوص محور «گردشگری سلامت» افزود: نخستین تور تخصصی با حضور بیش از ۲۰ نفر از پزشکان متخصص شیرازی و با هدف معرفی مجموعه آثار دوره زندیه برگزار شد.

وی استقبال شرکت‌کنندگان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این تور، شرکت‌کنندگان به‌صورت تخصصی با آثار شاخص دوره زندیه از جمله عمارت دیوانخانه، ارگ کریم‌خانی، حمام وکیل، موزه پارس و تجارتخانه پارسیان آشنا شدند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی شیراز با اشاره به گستره مخاطبان این برنامه‌ها تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در تور‌های تخصصی آتی از میان انواع مشاغل در نظر گرفته می‌شوند. هدف، آشناسازی علاقه‌مندان در رشته‌های مختلف کاری و تحصیلی با میراث تاریخی شهر است.

مجموعه آثار دوره زندیه در شیراز شامل مسجد، آب‌انبار و حمام وکیل، دیوانخانه، ارگ کریم‌خانی، بازار و کاروانسرا‌ها و همچنین سرای مشیر است که به عنوان بستر اصلی این تور‌های تخصصی معرفی شده‌اند.