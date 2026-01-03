استاندار فارس با حضور میدانی و سرزده در بازار شیراز، پای صحبت‌های بازاریان و کسبه نشست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ،استاندار فارس با حضور میدانی و سرزده در بازار شیراز، پای صحبت‌های بازاریان و کسبه نشست و نقد‌ها و گلایه‌های آنها را در خصوص بی‌ثباتی بازار شنید و از تلاش دولت برای کاستن از این دغدغه‌ها در سطح ملی و استانی خبر داد.

حسینعلی امیری با عبور از مسیر خیابان لطفعلی‌خان زند، خیابان آیت‌الله طالقانی و خیابان کریم‌خان زند با جمعی از کسبه گفت‌و‌گو کرد.

استاندار فارس علاوه بر مغازه‌های این خیابان‌ها با حضور در بازار روز، چندین پاساژ، مغازه‌های تیمچه گل و صنوف شناخته شده این منطقه همچون فروشگاه‌های صنایع دستی، فروشگاه کفش و پوشاک و حتی حمام عمومی بهارستان، شرایط کسب و کار و دغدغه‌ها را مستقیم از زبان کسبه و مردم جویا شد.

پایین آمدن قدرت خرید مردم، سازوکار‌های سخت‌گیرانه مالیاتی و بی‌ثباتی قیمت ارز مهمترین چالش‌هایی بود که کسبه شیراز با استاندار فارس در میان گذاشتند و تأکید کردند که با وجود انتقاد به شرایط و تأیید اعتراضات اقتصادیِ بازاریان، راه خود را از کسانی که مسیرِ تجمع‌های صنفی را به انحراف می‌کشند، جدا کرده‌اند.

امیری نیز در این گفت‌و‌گو‌های صمیمی با اشاره به تصمیمات دولت پس از شنیدنِ دغدغه‌های صنوف، به کارگیری تمام ظرفیت‌ها را برای کاستن از چالش‌های اقتصادی بازاریان مهم ارزیابی کرد.

استاندار فارس با اشاره به بخشودگی‌های مالیاتی، حذف ساز و کار‌های دست‌وپاگیر صدور مجوز و برنامه‌ریزی برای ثبات بازار ارز به عنوان تصمیمات مهم دولت در سطح ملی، تصریح کرد: در سطح استانی نیز حمایت‌های همه‌جانبه و اقدامات لازم بر اساسِ اختیارات استانداران در مسیر بهبود شرایط کسب و کار و تأمین کالا انجام می‌شود.