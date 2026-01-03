پخش زنده
مراسم معنوی اعتکاف رجبیه در مساجد لرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجتالاسلام محمد حسین وحیدی گفت:همزمان با ایام البیض مراسم معنوی اعتکاف در بیش از ۱۵۰ مسجد استان لرستان آغاز شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان افزود: برای نخستینبار اعتکاف «مادر و کودک» با هدف تکریم جایگاه مادری و فراهم کردن امکان حضور مادران به همراه فرزندانشان هم برگزار میشود.
وی با اشاره به اعتکافهای دانشآموزی در استان گفت: اعتکاف دانشآموزی امسال نسبت به سنوات گذشته با استقبال بیشتری همراه شده است