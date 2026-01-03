مدیرعامل مؤسسه سینما شهر از اضافه شدن ۸۲ سالن سینما و بیش از ۱۶ هزار صندلی جدید در ۲۰ استان کشور طی یک سال گذشته خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه عدالت فرهنگی و تقویت نشاط اجتماعی دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب ایل‌بیگی، در مراسم افتتاح سینما خورشید شهمیرزاد استان سمنان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان سینمایی گفت: طی یک سال گذشته، ۸۲ سالن سینما در ۲۰ استان کشور راه‌اندازی و ۱۶ هزار و ۴۳ صندلی به ظرفیت سینمای ایران افزوده شده است که این موضوع نشان‌دهنده توجه جدی دولت چهاردهم به گسترش زیرساخت‌های فرهنگی در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر نقش سینما در نشاط اجتماعی افزود: سینما صرفاً محل نمایش فیلم نیست، بلکه نمادی از فرهنگ، هویت شهری و بستری برای تجربه جمعی شهروندان به شمار می‌رود. افتتاح سینما خورشید شهمیرزاد، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و گردشگری استان سمنان ایفا کند.

ایل‌بیگی با بیان اینکه سینما معرف هویت یک شهر است، ادامه داد: وجود سالن‌های سینما در شهر‌های کوچک و مناطق گردشگرپذیر اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. این رویکرد در راستای سیاست مردمی‌سازی و تحقق عدالت فرهنگی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

مدیرعامل مؤسسه سینما شهر همچنین با اشاره به جایگاه شهمیرزاد در حوزه فرهنگ و هنر کشور گفت: این شهر علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری، زادگاه چهره‌های برجسته‌ای در عرصه سینما و هنر است و ایجاد زیرساخت‌های سینمایی می‌تواند الهام‌بخش نسل جدید هنرمندان باشد.