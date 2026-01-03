پخش زنده
سپاه حضرت روحالله استان مرکزی با قدردانی از مردم بصیر و انقلابی، اعلام کرد: مدیران دو کانال معاند و آشوب طلب، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ روابط عمومی سپاه حضرت روحالله استان مرکزی از شناسایی و دستگیری ادمین دو کانال معاند و آشوب طلب خبر داد و اعلام کرد: با تلاش و پیگیریهای مستمر پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه حضرت روحالله استان مرکزی، ادمین دو کانال معاند و آشوبطلب که وظیفه مدیریت اغتشاشات و هدایت افراد را بر عهده داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
این اقدام در راستای تأمین امنیت عمومی و مقابله با فعالیتهای سازمانیافته دشمنان انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
سپاه حضرت روحالله استان مرکزی ضمن قدردانی از همراهی مردم همیشه در صحنه، تأکید میکند که حفظ امنیت و آرامش جامعه، خط قرمز مدافعان انقلاب است و هرگونه فعالیت علیه امنیت ملی بهصورت قاطع رصد و برخورد خواهد شد.
همچنین از عموم مردم شریف درخواست میشود هرگونه مورد مشکوک، گزارش یا اطلاعات مرتبط با فعالیت عناصر ضدانقلاب و اخلالگر را از طریق تماس با ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه به شماره ۱۱۴ اطلاعرسانی نمایند.