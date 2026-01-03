به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دادستان مرکز استان با تأکید بر تفکیک مطالبات به‌حق مردم از اقدامات مجرمانه، گفت: هرگونه اقدام در جهت آشوب، اخلال در نظم عمومی، ناامن‌سازی جامعه و تخریب اموال عمومی، مصداق اقدام علیه امنیت بوده و دستگاه قضایی با عاملان آن بدون اغماض و برابر قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

سید وحید موسویان، در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود افزود: مطالبات به‌حق مردم قابل درک است، اما پیگیری این مطالبات صرفاً از مسیر‌های قانونی مورد حمایت بوده و هرگونه اقدام مجرمانه با هدف ایجاد آشوب و ناامن‌سازی جامعه، تحت هر عنوانی، مصداق اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی نه‌تنها گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز نمی‌کند، بلکه موجب تضییع حقوق عموم شهروندان و تشدید خسارات اجتماعی خواهد شد.

دادستان یاسوج ادامه داد: افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات معیشتی مردم، این مطالبات را به اقدامات ضد امنیتی سوق می‌دهند، شناسایی شده و با آنان وفق قانون برخورد می‌شود.

موسویان با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی تنها از مسیر مشارکت مردم، همکاری دولت و ملت، اصلاح ساختار‌ها و مبارزه جدی با جرایم اقتصادی، احتکار، دلالی و سایر مفاسد مرتبط امکان‌پذیر است، تصریح کرد: این مسائل هیچ راه‌حل بیرونی نداشته و نیازمند عزم و اراده داخلی است.

وی همچنین رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را از اولویت‌های مستمر دانست و گفت: مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند پاسخ‌گویی مسئولانه و مؤثر نسبت به مطالبات مردم داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به برخی تجمعات محدود اخیر خاطرنشان کرد: در این ارتباط، تعدادی از مخلان نظم عمومی شناسایی و دستگیر شده‌اند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده که رسیدگی به این پرونده‌ها با قاطعیت ادامه دارد.

موسویان با اعلام برخورد با انتشار اخبار کذب و شایعات بی‌اساس، اظهار داشت: با منتشرکنندگان اخبار خلاف واقع و شایعه‌پراکنان برابر قانون برخورد خواهد شد و دادستانی ضمن حمایت از حقوق قانونی مردم، اجازه نخواهد داد امنیت عمومی و آرامش جامعه مورد خدشه قرار گیرد.