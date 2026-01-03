نجات دو کوهنورد سقوط کرده از ارتفاعات تنگ سولک بهمئی
سرپرست جمعیت هلال احمر بهمئی از انجام عملیات امداد و نجات دو کوهنورد حادثهدیده در تنگ سولک این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا پایا سرپرست جمعیت هلال احمر بهمئی گفت: گزارشی مبنی بر سقوط دو کوهنورد در منطقه سخت گذر تنگ سولک به مرکز کنترل عملیات هلال احمر اعلام شد. وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و موقعیت جغرافیایی حادثه، بلافاصله دو گروه عملیاتی و پشتیبانی مجهز به یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو پیکاپ به محل اعزام شدند. پایا با اشاره به دشواریهای پیش رو، در این عملیات ادامه داد: به دلیل وضعیت نامساعد کوهنوردان، برقراری ارتباط اولیه با آنان با مشکل مواجه بود و نجاتگران مجبور شدند ساعتها در مسیر کوهستانی به جستوجو بپردازند تا سرانجام محل سقوط آنان مشخص شد. سرپرست هلال احمر بهمئی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات بیش از ۹ ساعت به طول انجامید، عنوان کرد: این عملیات به دلیل مسیر کوهستانی و طاعتفرسا، بسیار طاقتفرسا بود، اما گروههای اعزامی موفق شدند کوهنوردان مصدوم را یافته و بلافاصله عملیات درمانی پیشبیمارستانی را در همان محل آغاز کنند. وی ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت مصدومان و دریافت مراقبتهای اولیه توسط نجاتگران، افراد حادثهدیده با هماهنگی به محل جاده اصلی منتقل شده و تحویل اورژانس ۱۱۵ شدند تا مراحل درمانی تکمیلی خود را طی کنند. پایا از شهروندان خواست که در مواقع اضطراری و نیاز به امداد، شماره ۱۱۲ (ندای امداد هلالاحمر) را بهصورت شبانهروزی شمارهگیری کنند تا در اسرع وقت امدادرسانی انجام شود.