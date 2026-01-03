به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، این مناره‌ی تاریخی که قدمتش به دوران سلجوقیان بازمی‌گردد، با معماری منحصر‌به‌فرد و شکل مخروطی‌اش، یکی از دیدنی‌ترین جاذبه‌های منطقه است.

ارتفاع اولیه آن ۳۰ متر بوده که بخشی از آن در زلزله سال ۱۳۶۹ فرو ریخت، اما همچنان با شکوه و صلابت ایستاده است. قطر پایه مناره ۷ متر و بخش بالایی آن ۲.۳۵ متر است.

تنها تزیینات این بنای ساده و اصیل، دو نوار آجری در بخش فوقانی آن است که با ظرافت خاصی اجرا شده‌اند.

این اثر در ۲۵ اسفند ۱۳۷۸ با شماره ۲۶۸۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.