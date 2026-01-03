پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی به مناسبت آغاز سال نوی میلادی با حضور در منزل خانواده معزز شهید آشوری سرگون آکویانس، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی با حضور در منزل خانواده معزز شهید آشوری سرگون آکویانس، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار که به مناسبت آغاز سال نو میلادی بود ضمن تبریک این مناسبت به خانواده شهید، یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه شهدای ادیان الهی را گرامی داشت.
رضا رحمانی با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت، استقلال و عزت کشور گفت: شهدای اقلیتهای دینی در کنار دیگر شهدای ایران اسلامی، با ایثار جان خود نشان دادند که دفاع از میهن فراتر از هر دین، قومیت و زبان است.
وی همچنین آذربایجانغربی را نماد همزیستی مسالمتآمیز ادیان و اقوام مختلف دانسته و افزود: وحدت و همدلی میان مردم این استان، ریشه در فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا دارد.
در پایان این دیدار استاندار آذربایجانغربی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهید سرگون آکویانس، برای آنان سلامتی، آرامش و توفیق روزافزون آرزو کرد.