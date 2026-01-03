به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیأت ورزش کارگری استان یزد: مسابقات جودوی قهرمانی کارگران کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور به میزبانی هیأت ورزش کارگری استان مرکزی در شهرستان اراک برگزار شد.

تیم منتخب جودوی کارگران استان یزد با ترکیب محمدعلی ذاکری، محسن جنائی و محمدحسن رحیمی به‌عنوان ورزشکار و مسعود جنائی در سمت مربی و سرپرست در این رقابت‌ها حضور یافت.

در پایان این مسابقات، محمدعلی ذاکری موفق شد در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم با عملکردی شایسته، مقام سوم کشور را از آنِ خود کند و افتخاری دیگر برای ورزش کارگری استان یزد به ثبت برساند.

این رقابت‌ها روز جمعه و در اوزان مختلف، با همکاری شرکت ماشین‌سازی اراک برگزار شد.