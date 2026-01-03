مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان: طرح ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی در زنجان به‌صورت کامل و مطابق با ضوابط فنی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛مهندس رضا خواجه‌ای، گفت: این طرح با مساحت کلی سایت ۱۵ هزار و ۱۲۵ متر مربع و مساحت مفید ۳۴ هزار و ۴۱۰ متر مربع، در ۵۸ طبقه و با متوسط مساحت هر طبقه ۸۴۸ متر مربع طراحی و اجرا شده است که مطابق با استاندارد‌های تعیین شده در نهضت مسکن ملی است.

وی افزود: در کنار احداث واحد‌های مسکونی، عملیات عمرانی محوطه نیز با اجرای ۶ هزار و ۴۸۰ متر مربع آسفالت، ۴ هزار متر مکعب دیوار سنگی و ۱۳۰۰ متر مربع کفپوش بتنی با کیفیت انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: این طرح با رعایت کلیه موازین فنی، مهندسی و استاندارد‌های ملی مسکن ساخته شده و آماده تحویل به متقاضیان می‌باشد.