معاون شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تولید ماهی قزل آلا در استان ۲۰ درصد افزایش یافته است.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید نصرتلو گفت: میزان تولید ماهی قزل آلا دراین استان ۱۱ هزار تن برآورد شده که این میزان درمقایسه با سال قبل افزیش یافته است.

وی افزود: این میزان ماهی قزل آلا در ۶۵۰ مزرعه، استخر دومنطوره کشاورزی و معیشتی تولید شده است.

معاون شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: پرورش دهندگان ماهی در مراغه با تولید یک هزار و ۱۰۰ تن رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده‌اند.

معان شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان گفت: تولید ماهی قزل آلا در آذربایجان شرقی برای بیش از ۲ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

نصرتلو افزود: آذربایجان شرقی در تولید ماهیان سردابی در کشور در ربته ۹ قرار گرفته است.

وی گفت: ایجاد نمایشگاه و جشنواره‌های فروش ماهیان پرورشی ار برنامه‌های اداره کل شیلات برای رونق مصرف ماهی و توسعه آبزی پروری در آذربایجان شرقی است.