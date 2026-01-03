استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت آغاز سالی نوی میلادی با حضور در منزل خانواده معزز شهید ارمنی ساکو مجنونیانس، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی با حضور در منزل خانواده معزز شهید ارمنی ساکو مجنونیانس، با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار که به مناسبت آغاز سال نو میلادی انجام شد، ضمن تبریک این مناسبت، یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای اقلیت‌های دینی را گرامی داشت.

رضا رحمانی با تأکید بر نقش برجسته شهدای ادیان الهی در دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور، گفت: شهدا، فارغ از دین و قومیت، مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند و خانواده‌های آنان سرمایه‌های معنوی جامعه به شمار می‌روند.

وی همچنین با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان مختلف در آذربایجان‌غربی، این استان را نماد وحدت، همدلی و برادری دانسته و افزود: خون پاک شهدا، پیونددهنده دل‌های مردم این سرزمین است.

در پایان این دیدار، استاندار آذربایجان‌غربی با اهدای لوح یادبود، از صبر، ایثار و فداکاری خانواده شهید ساکو مجنونیانس تجلیل کرده و برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون آرزو نمود.