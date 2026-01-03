به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات درگ ۲۰۰ متر موتورسواری با حضور ۹۰ شرکت‌کننده در ۸ کلاس برگزار شد و صحنه رقابتی پرهیجان و حرفه‌ای را رقم زد.

این رقابت‌ها با نظارت هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان برگزار و نفرات برتر هر کلاس معرفی شدند.

در این رقابت‌ها در امیرحسین الماسی، محمد حمیدی، ایمان ابراهیمی در کلاس ۱۲۵ سی‌سی استاندارد و در کلاس تا ۲۰۰ سی‌سی، مجتبی اکبری، علی علمدار و حامد حیدری، همچنین در کلاس ۲۵۰ سی‌سی تک سیلندر علی زارعی، مصطفی شیروانی وآرامه هوسپیان خوش درخشیدند.

همچنین در کلاس ۲۵۰ سی‌سی دو سیلندر این رقابت‌ها محمدرضا یدی، امیر حمیدی و علی حمیدی، در کلاس ۱۰۰۰ سی‌سی استریت رسول فخری‌نیا، محمد محمدی و فرهاد شرافت همچنین مهدی کاظمی، آرش پورحاجی و علی آقابابایی در کلاس ۱۰۰۰ سی‌سی ریس، در کلاس ۱۳۰۰ استریت امیرحسین پنجه‌پور این مسابقات رسول معینی و محمدجواد عباسی و در کلاس ۱۴۰۰، اکبر زاهدیان، فرهاد شرافت و شایان قائدان برتر شدند.