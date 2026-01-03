افت محسوس دما و بارش پراکنده باران در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از بارشهای پراکنده و افت محسوس دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
علی کرمی مدیرکل هواشناسی گفت: برای امروز شنبه ۱۳ دی ماه، در برخی مناطق استان علاوه بر افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده نیز پیشبینی میشود که این بارشها ممکن است همراه با وزش باد و غبار باشد.
وی بیان کرد: آسمان کهگیلویه و بویراحمد امروز صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران گاهی همراه با افزایش وزش باد غبار یا مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
کاهش تدریجی دما از یکشنبه
کرمی افزود: با گذر سیستمهای جوی از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه شاهد کاهش تدریجی دما در سطح استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز هوا به صورت صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی و با کاهش دما همراه خواهد بود.
ثبت رکورد گرمترین و سردترین نقاط
کرمی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته چرام با ۲۰.۴ درجه سانتی گراد گرمترین و یاسوج با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بودند.