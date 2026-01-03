پخش زنده
بر اساس هرم راهنمای غذایی سالم، مصرف روزانه دو تا سه واحد لبنیات کمچرب توصیه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با رد باور رایج «سردیزا بودن لبنیات» تأکید کرد: حذف یا مصرف بسیار کم شیر، ماست و دوغ از رژیم غذایی به بهانه طبع سرد، پشتوانه علمی ندارد و میتواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد.
لبنیات منبع مهم پروتئین با کیفیت بالا، کلسیم، فسفر، ویتامینهای گروه B و ویتامین D هستند و نقش مؤثری در سلامت استخوان، متابولیسم و پیشگیری از برخی بیماریها دارنو و اهمیت مصرف آن در دوران کودکی، نوجوانی، بارداری و شیردهی دوچندان است.
مصرف لبنیات کمچرب بهویژه انواع تخمیری از جمله ماست و پنیر با کاهش خطر دیابت نوع دو، بیماریهای قلبیعروقی و چاقی مرتبط است؛ بنابراین کنار گذاشتن لبنیات به دلایل غیرعلمی توصیه نمیشود.
برای افرادی که احساس حساسیت دارند، راهکار مصرف ترکیبی پیشنهاد میشوداز جمله پنیر با گردو یا زیره، ماست با پودر نعناع یا زنجبیل، و شیر با عسل پیشنهاد میشود.
در برخی افراد مبتلا به میگرن، بعضی لبنیات میتوانند محرک سردرد باشند و در روماتیسم مفصلی هم احتمال تشدید درد مفصلی است، البته این موارد نیازمند تنظیم فردی رژیم غذایی نه حذف کلی آن است.