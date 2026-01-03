به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: شبکه تعاون روستایی با بسیج ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود به صورت شبانه روزی در حال جذب و توزیع کالا‌های اساسی در استان مرکزی است.

جواد ملکی مدیر تعاون روستایی با بیان این خبر، افزود: با توجه به مشکلات موجود، شبکه تعاون روستایی به منظور کمک به معیشت مردم استان مرکزی با بسیج امکانات و نیرو‌های خود به صورت شبانه روزی در حال جذب و توزیع روغن و دیگر کالا‌های اساسی در سطح فروشگاه‌های خود و روستابازار‌های موجود در استان است.

ملکی با اشاره به تاکیدات مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ارائه خدمات حداکثری به مردم، از افزایش مراکز توزیع کالا‌های اساسی در استان مرکزی توسط تعاون روستایی خصوصا در شهر اراک همانند شب یلدا خبر داد و بیان داشت: در نظر داریم در این مراکز کالا‌های اساسی و میوه را توزیع نماییم.

ملکی با بیان این که تجهیز و غرفه بندی روستابازار پارک شهر تا هفته آینده پایان می‌یابد، گفت: در این مجموعه، غرفه‌های پروتئین، میوه، مرغ و تخم مرغ، شیلات، لبنیات و کالا‌های اساسی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.