به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.

استان فارس با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نشان نقره و ۱ نشان برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه نیز با کسب ۲ نشان طلا، ۱ نقره و ۱ برنز در جایگاه سوم ایستاد.