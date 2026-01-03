ارتقای آبرسانی در روستاهای مرزی دهلران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: با نوسازی شبکه آبرسانی، مشکل آب آشامیدنی روستاهای چاویز و عینصوله برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «محمد محمدی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام با اشاره به اینکه کار تعویض و بهسازی شبکه داخلی روستای «چاویز» در اولویت قرار گرفته است اظهار داشت: در این طرح، شبکه توزیع این روستا به طول یکهزار و ۳۰۰ متر با استفاده از لولههای پلیاتیلن در اندازههای ۱۱۰ و ۶۳ میلیمتر نوسازی شد.
وی با اشاره به ساماندهی اشتراکهای روستایی افزود: همزمان با کار لولهگذاری، ۵۵ فقره انشعاب آب در روستای چاویز استانداردسازی شد که این کار تأثیر چشمگیری در پایداری فشار شبکه و جلوگیری از به هدر رفتن منابع آبی دارد.
مدیرعامل آبفای ایلام در ادامه به تشریح فعالیتها در روستای «عینصوله» پرداخت و یادآور شد: در این روستا نیز کار نوسازی شبکه توزیع به طول یکهزار متر با لولههای پلیاتیلن انجام گرفت و ۷۰ فقره اشتراک آب نیز اصلاح و بازسازی شد.
وی مطرح کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، دغدغه دسترسی به آب شرب سالم و قابل اعتماد برای خانوارهای ساکن در این دو روستا برطرف شد.
شهرستان گرمسیری دهلران با گسترهای وسیع در ۲۲۰ کیلومتری جنوب مرکز استان ایلام قرار دارد.