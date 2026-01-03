به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛ به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، جشن باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه کهنوج برگزار شد.



در این مراسم، منصور شکرالهی نماینده مردم شش شهرستان جنوبی استان کرمان، جمعی از ائمه جمعه جنوب استان کرمان، روحانیون، طلاب و مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان کهنوج حضور داشتند.

این مراسم با برنامه‌هایی از جمله سخنرانی، مدیحه‌سرایی در وصف امیرالمؤمنین (ع)، قرائت اشعار آیینی و بیان فضایل اخلاقی و شخصیتی حضرت علی (ع) همراه بود و فضای معنوی خاصی را در حوزه علمیه کهنوج رقم زد.

در این مراسم بر الگوگیری از سیره علوی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید شد.