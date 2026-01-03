به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان هنگام رسیدگی به تخلف یک دستگاه خودرو سواری پراید متوجه خلافی بالای آن شدند.

سرهنگ علی اصغرزارع افزود:در بررسی‌های دقیق مأموران پلیس مشخص شد، این خودرو ۹۶۰ میلیون ریال خلافی دارد که بیشتر آن به علت تردد در خطوط ویژه بوده است.

وی ادامه داد: بنا بر قانون راهنمایی و رانندگی خودرو‌هایی که بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی داشته باشند، به صورت سیستمی توقیف و در صورت مشاهده متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شوند و راننده با تسویه حساب کامل و شرکت در کلاس‌های آموزشی می‌تواند نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کند.