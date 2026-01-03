پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: نجاتگران هلالاحمر شهرستان ماهنشان به دو بیمار در روستای قرهداش ماهنشان امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛هاشمی گفت: ساعت ۱۴:۱۳ روز سهشنبه ۱۲ دیماه، گزارشی مبنی بر وخامت حال دو بیمار در روستای قرهداش از توابع شهرستان ماهنشان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری استان (EOC) اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان ادامه داد: پس از دریافت پیام، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امدادونجات جمعیت هلالاحمر شهرستان ماهنشان به محل اعزام شد.
هاشمی گفت: نجاتگران پس از رسیدن به روستا، با دو بیمار که یکی دچار تنگی نفس و دیگری دچار درد شدید در ناحیه کلیه بود، مواجه شدند. اقدامات اولیه امدادی توسط تیم اعزامی انجام گرفت و سپس بیماران برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
تیمهای عملیاتی هلالاحمر استان زنجان همواره در آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت وقوع هرگونه حادثه یا نیاز فوری، در کوتاهترین زمان ممکن جهت امدادرسانی اعزام میشوند.