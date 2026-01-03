به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار، در مراسم آغاز عملیات حفاری چاه شماره ۲ میدان گازی مختار دکل ۵۴ فتح گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های نفت و گاز منطقه است.

وی با اشاره به خواسته دیرین مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، اظهار کرد: در شمال استان میدان گازی با ذخیره اولیه حدود ۹ تریلیون مترمکعب گاز و میدان نفتی شوروم با ظرفیت برداشت روزانه ۴۵ هزار بشکه وجود دارد که متأسفانه تاکنون از آنها استفاده مطلوب نشده بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تنها اقدام آغاز شده در گذشته، عملیات سطح الارضی میدان گازی مختار با پیشرفتی حدود ۵۰ درصد بود، خاطرنشان کرد: پس از ورود به استان، با بسیج مدیران استانی و برگزاری جلسات متعدد با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، دستورات لازم برای تکمیل عملیات سطح الارضی انتقال دکل حفاری، شروع عملیات لرزه‌نگاری و تشکیل منطقه عملیاتی نفت و گاز در شمال استان اخذ شد.

رحمانی همراهی مؤثر نماینده مردم استان در مجلس و همکاری شرکت ملی نفت، نفت مرکزی و شرکت ملی حفاری را در انتقال و نصب دکل در یک عملیات ۱۲ روزه در شرایط سخت، کلیدی توصیف و تصریح کرد: قرارداد عملیات لرزه‌نگاری با اعتباری حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان منعقد شده که در زمان اجرا بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل ایجاد می‌کند و پس از بهره‌برداری نیز حداقل ۲۵۰ اشتغال مستقیم پایدار خواهد داشت.

وی ادامه داد: توسعه این میدان علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، امکان استفاده از تولیدات به‌صورت مستقیم یا به عنوان ذخیره استراتژیک گاز در فصول سرد را فراهم می‌آورد.