آغاز عملیات حفاری میدان گازی مختار شهرستان بویراحمد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات حفاری میدان گازی مختار با ذخیره اولیه حدود ۹ تریلیون مترمکعب گاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار، در مراسم آغاز عملیات حفاری چاه شماره ۲ میدان گازی مختار دکل ۵۴ فتح گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای نفت و گاز منطقه است.
وی با اشاره به خواسته دیرین مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون، اظهار کرد: در شمال استان میدان گازی با ذخیره اولیه حدود ۹ تریلیون مترمکعب گاز و میدان نفتی شوروم با ظرفیت برداشت روزانه ۴۵ هزار بشکه وجود دارد که متأسفانه تاکنون از آنها استفاده مطلوب نشده بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تنها اقدام آغاز شده در گذشته، عملیات سطح الارضی میدان گازی مختار با پیشرفتی حدود ۵۰ درصد بود، خاطرنشان کرد: پس از ورود به استان، با بسیج مدیران استانی و برگزاری جلسات متعدد با وزارت نفت و شرکتهای تابعه، دستورات لازم برای تکمیل عملیات سطح الارضی انتقال دکل حفاری، شروع عملیات لرزهنگاری و تشکیل منطقه عملیاتی نفت و گاز در شمال استان اخذ شد.
رحمانی همراهی مؤثر نماینده مردم استان در مجلس و همکاری شرکت ملی نفت، نفت مرکزی و شرکت ملی حفاری را در انتقال و نصب دکل در یک عملیات ۱۲ روزه در شرایط سخت، کلیدی توصیف و تصریح کرد: قرارداد عملیات لرزهنگاری با اعتباری حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان منعقد شده که در زمان اجرا بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ شغل ایجاد میکند و پس از بهرهبرداری نیز حداقل ۲۵۰ اشتغال مستقیم پایدار خواهد داشت.
وی ادامه داد: توسعه این میدان علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، امکان استفاده از تولیدات بهصورت مستقیم یا به عنوان ذخیره استراتژیک گاز در فصول سرد را فراهم میآورد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از دستگاههای اجرایی و پیمانکار پروژه، اضافه کرد: این طرح در صورت همراهی با احداث پالایشگاه یا صنایع تکمیلی، میتواند اشتغالزایی چند هزار نفری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه به وجود آورد.