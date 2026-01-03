معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران: تمامی محور‌های مواصلاتی استان با بارش برف همراه است و رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در خصوص و آخرین وضعیت جوی و تردد در محور‌های مواصلاتی استان گفت: تمامی محور‌های مواصلاتی استان مازندران با بارش برف همراه است و رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند.

فولادی با اشاره به اینکه دو هزار و ۱۶۰ کیلومتر از راه‌های استان برفی است افزود: در زمان بارش‌های زمستانی، اولویت بازگشایی بر اساس دستورالعمل‌های کشوری، ابتدا با مسیر‌های شریانی است سپس مسیر‌های فرعی و در نهایت راه‌های روستایی بازگشایی می‌شوند.

وی گفت: با توجه به پایداری نسبی جوی و با تلاش همکاران مسیر‌های روستایی هم بازگشایی می‌شوند.

فولادی افزود: کارکنان راهداری در کنار نیرو‌های پلیس راه و هلال احمر در حال انجام عملیات نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر هستند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با احتیاط کامل، رعایت فاصله طولی و همراه داشتن زنجیرچرخ در این محور تردد کنند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان تنها با رعایت توصیه‌های ایمنی امکان‌پذیر است و از رانندگان درخواست می‌شود پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.