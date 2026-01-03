پخش زنده
در دایره المعارف عشق؛ پدر ترجمه علی (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تصادف قشنگی است که در تقویم کلمات هم معنی کنار هم چیده شدهاند، در دایره المعارف عشق پدر ترجمه علی (ع) است.
۱۳رجب، روز میلاد جوانمردی است، روز میلاد نیای عشق و ایثار و کوثر ترانه شادی سر میدهداز این میلاد فرخنده .
امروز زاد روز خجسته اسوه عدالت، شیر خدا، نمونه کامل تقوی، دریای فضائل، دروازه شهر علم، مظهر حق، کوه استوار، بیدار کننده بردگان و مولود کعبه است.
در نیمههای ماه خدا در خانه خانه به دیدار زمین میآیی
تو از تمام پدرانی که میشناسم مهربانتری