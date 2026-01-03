کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی، شمال غربی، دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس نسبتا مواج خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز پدیده صبح محدوده تنگه هرمز وقوع مه رقیق صبحگاهی و پدیده بعدازظهر و شب در خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز افزایش باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: فردا، دریا در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مناطق دریایی پارسیان، بندر لنگه، کیش، لاوان، سیری، بوموسی، تنب بزرگ و کوچک تا غرب قشم با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب غربی، شمال غربی مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت وضع هوا نیز در این مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

او افزود: بیشینه سرعت باد امروز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه سرعت باد فردا گاهی به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲ متر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می‌شود:با خودداری از تردد شناور‌های سبک و صیادی در مناطق ذکر شده، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان انجام شود.

حمزه نژاد، گفت: روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، وزش باد نسبتا شدید شمال شرقی باد محلی در برخی نقاط شمالی، مناطق شرقی رودان، میناب، سردشت بشاگرد، سیریک و جاسک، مناطق مرکزی استان، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان و مناطق شرقی خلیج فارس پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار، کاهش میدان دید افقی، کاهش کیفیت وضع هوا و مواج شدن دریا مورد انتظار است.

او افزود: با توجه به وقوع اختلال در تردد‌های دریایی تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به بروز گرد و غبار، کاهش میدان دید افقی، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضرور خودداری کنند.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی ۱ تا ۳ درجه کمینه دما در برخی نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت و از اواسط هفته تا روز‌های پایانی هفته، کاهش محسوس کمینه دما خصوصا در مناطق شمالی و ارتفاعات مورد انتظار است.