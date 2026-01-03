یک مقام اول و تجلیل از پرده‌خوان پیشکسوت آباده‌ای، حاصل حضور کانون پرورش فکری آباده در بخش استانی جشنواره بین المللی قصه‌گویی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس ؛برگزیدگان مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با شعار «جهان با قصه کودکان را ببین»، در فارس در حالی معرفی شدند که مراسم اختتامیه این جشنواره، با آیین ویژه تجلیل از استاد اسپرهم، پیشکسوت نقالی و پرده‌خوانی همراه بود.

استاد علی‌اصغر اسپرهم پرده خوان صاحب سبک و پیشکسوت آباده است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و‌نوجوانان مرکز آباده به جشنواره بین المللی قصه گویی معرفی و از سوی هیأت داوران این جشنواره به عنوان میهمان ویژه دعوت شده بود.

در بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی از استاد علی‌اصغر اسپرهم تجلیل شد.

همچنین در بخش برگزیدگان پدربزرگ و مادربزرگ، غلامرضا رمضانی با قصه «خاله سوسکه و آقاموشه» مقام اول این بخش را از آن خود کرد تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آباده با این جشنواره در مرحله کشوری نیز بدرخشد.