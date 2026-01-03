هوای خراسان رضوی سردتر می شود
روند کاهشی دما به میزان ۶ تا ۸ درجه برای امروز (شنبه) و فردا در مناطق مختلف استان خراسان رضوی پیش بینی شده است.
سارا حکمی افزود: تشکیل مه و کاهش میدان دید به ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان خراسان رضوی از امروز (شنبه) تا روز دوشنبه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در این مدت افزایش ابر، افزایش سرعت و شدت وزش باد و نیز بارندگی به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان پیش بینی می شود.
حکمی با بیان اینکه دمای هوای مشهد بین ۴ تا ۱۵ درجه سلسیوس طی شبانه روز گذشته در نوسان بوده است، اظهار کرد: بیشینه دمای هوای امروز مشهد با ۷ درجه کاهش به ۸ درجه سلسیوس و کمینه دمای هوای امشب مشهد با سه درجه کاهش به یک درجه میرسد.
وی افزود: ریوش با کمینه دمای هوای منفی ۲ درجه و شهرستان درگز با بیشینه دمای هوای ۲۰ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
وی گفت: همچنین در این بازه زمانی بیشترین شدت وزش باد در شهرستان سرخس خراسان رضوی با سرعت ۵۴ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.