رفتارهای هنجارشکنانه تعدادی جوان در کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شب دوازدهم دی به بهانه مطالبه به حق مردم در مورد گرانی و مدیریت بازار و اقتصاد تعداد جوان رفتار های هنجارشکنان ای در میدان هفت تیر یاسوج نشان دادند که ماموران انتظامی برای حفظ امنیت مردم و پاسداشت قانون جلوی اقدامات آنان را گرفتند. در دهدشت و لیکک نیز تعدادی حرکت های مشابه نشان دادند که نیروی انتظامی طبق وظیفه تلاش کرد مانع از اقداماتی شود که آرامش و امنیت مردم ، رهگذران و کسبه رابرهم می زنند.