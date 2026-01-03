پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت
- هشت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته از مقبره آتاتورک بازدید کردند
- اردوغان: با ترامپ درباره اوکراین و فلسطین صحبت خواهم کرد
روزنامه صباح
- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش میرسد
- اجتماع عظیم حمایت از غزه در دنیا انعکاس یافت
روزنامه نفس
- بدلیل عدم پرداخت سهم بیمه؛ درهای بیمارستانها به روی ۱۰ میلیون نفر بسته شد
- مهلت برای قسد سوریه به پایان رسید/ آنکارا دوباره هشدار داد
روزنامه سوزجو
- روند ترکیه عاری از ترور چرا کند شده؟
- معاون حزب ملی گرا: مهلت قسد سوریه پایان یافت
- وزیر کشور: به ۲۳۸ هزار سوری شهروندی اعطا شده است
- ورشکستگی شرکتها ۲۸۰ درصد افزایش یافت
- ترامپ: سلاحهای ما برای حمایت از معترضان ایران آماده است
روزنامه جمهوریت
- راهپیمایی بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی
- ترامپ تهران را تهدید کرد/ در صورت کشتار معترضان مداخله میکنیم
- بازداشتیهای اعتراضات امام اوغلو تبرئه شدند
روزنامه تورک گون
- اردوغان: بزودی با ترامپ گفتوگو خواهم کرد/ نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش خواهد رسید
- پیام ترامپ در مورد غزه: بدون ترکیه نمیشود
روزنامه ترکیه
- هنوز حقوقهای جدید به حساب ریخته نشده؛ قیمتها را افزایش دادند
- سرقت صندوق امانات ترکها از بانک در آلمان
- ۵۲ هزار و ۲۴۶ تابلوی راهنمایی اضافی برداشته شد
- دعوای دخترانه در فضای مجازی به قتل منجر شد
روزنامه ینی شفق
- ترکیش ایر برای استخدام ۲۶ هزار پرسنل جدید ۱۰۰ میلیارد لیر سرمایه گذاری میکند
- اردوغان: غزهایها را از چادرها نجات میدهیم
- ارتش سوریه در حال کسب آمادگی برای عملیات نظامی علیه نیروهای قسد است
روزنامه قرار
- آخرین هشدار علیه قسد سوریه / مهلت تمام شد
- افزایش آنفلوانزای در ترکیه
- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش میرسد
روزنامه آکشام
- سرقت امانات بانکی ترکها در آلمان
- اردوغان: روز دوشنبه با ترامپ راجع به اوکراین و فلسطین صحبت میکنم
- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش میرسد
- ترامپ ایران را تحت فشار گذاشت
- دعوای دخترانه در فضای مجازی منجر به قتل شد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- وزرای حمل و نقل افغانستان و عمان دیدار کردند
- اقدامات گسترده علیه کشت و تولید مواد مخدر در سال گذشته
- ابراز علاقه سرمایه گذاران ترکیهای برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان
روزنامه دولتی «شریعت»
- سفیر افغانستان در قطر: سازمان ملل باید کرسی افغانستان را به امارات اسلامی واگذار کند
- انتصابهای جدید در وزارت دفاع افغانستان
- ساخت ۵ بیمارستان ۳۰ تختخوابه در هر شهرستان افغانستان ضروری است
- توافق کابل و مسقط برای راه اندازی پروازهای مستقیم
- ابلاغ حکم رهبر طالبان برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- انسداد مسیرهای ارتباطی، چندین خودرو در مسیر غور- فراه گیرماندهاند
- هشت کشور اسلامی و عربی از وخامت اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند
- جبهه آزادی مسئولیت انفجار در شهر میمنه را برعهده گرفت
- سقوط هواپیمای بدون سرنشین در استان وردک افغانستان
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- سازمان ملل: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸۳ هزار کودک افغان از خدمات واکسیناسیون بهرهمند شدند
- یونیسف: امیدواریم سال ۲۰۲۶ برای کودکان افغان، امن و صلح آمیز باشد
- آصف درانی: حاکمان سابق مسئول وضعیت دشوار افغانستان هستند
- جبهه آزادی مدعی حمله راکتی به دادگاه استیناف طالبان شد
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- سفرهای سال نو نشان دهنده قدرت بازار گردشگری داخلی چین است
- چین از ساکنان تایوان خواست به طور مشترک اتحاد ملی را ترویج دهند
- افزایش تعداد کشتهها در آتش سوزی در سوئیس
- اقتصاد چین سال ۲۰۲۶ را با حرکت قوی آغاز کرد
- ۳ کشته و ۱۷ زخمی در درگیریهای غرب ایران
- مرگ و میر ناشی از سیل و کولاک در ایران به ۱۰ نفر رسید
گلوبال تایمز
- سفارت و کنسولگری چین در مکزیک از شهروندان چینی خواست در برابر خطرات زلزله هوشیار باشند
- Byd چین برای اولین بار از تسلا پیشی گرفت و به بزرگترین فروشنده خودروهای الکتریکی جهان تبدیل شد
- سفر رئیس جمهور کره جنوبی به چین
- تعداد پرتابهای فضایی چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد جدید ۹۲ رسید
- تولید ۴.۵ میلیون تن معادل نفت در بزرگترین میدان گازی فراساحلی چین در سال ۲۰۲۵
- وزارت دادگستری آمریکا: پنج میلیون صفحه از پروندههای «اپستین» بررسی میشود
سی جی تی ان
- فناوری و کشاورزی هوشمند؛ راهبرد جدید احیای روستاها در چین
- جهش ۲۰ درصدی سفرهای بین منطقهای چین در آغاز سال نو میلادی
- هشدار وزارت دفاع به کشورها و نهادهای جنجالساز: جوسازی در مورد مسئله تایوان را متوقف کنید
- تعداد زیادی از گردشگران خارجی برای جشن گرفتن سال نو به چین سفر کردند
- وزارت خارجه ایران اظهارات مداخله جویانه مقامهای آمریکا را محکوم کرد
چاینا دیلی
- زنان در خط مقدم پذیرش هوش مصنوعی
- کارشناسان جهانی از اقتصاد مردم محور رئیس جمهور چین استقبال میکنند
- دستاوردهای جدید چین در ساخت "آفتاب مصنوعی" راهی برای شکستن حد تراکم پلاسما
- ترکیه ورود بدون ویزا برای گردشگران چینی را آزاد کرد
- بزرگترین میدان نفتی چین در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۵ میلیون تن نفت تولید کرد
روزنامه مردم
- توسعه گردشگری روستایی چین از طریق ابتکارات فرهنگی
- چین پرداخت یارانه تجاری به خودرو را در سال ۲۰۲۶ تمدید کرد
- رشد تجارت چین و کره جنوبی