به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- هشت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته از مقبره آتاتورک بازدید کردند

- اردوغان: با ترامپ درباره اوکراین و فلسطین صحبت خواهم کرد

روزنامه صباح

- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش می‌رسد

- اجتماع عظیم حمایت از غزه در دنیا انعکاس یافت

روزنامه نفس

- بدلیل عدم پرداخت سهم بیمه؛ در‌های بیمارستان‌ها به روی ۱۰ میلیون نفر بسته شد

- مهلت برای قسد سوریه به پایان رسید/ آنکارا دوباره هشدار داد

روزنامه سوزجو

- روند ترکیه عاری از ترور چرا کند شده؟

- معاون حزب ملی گرا: مهلت قسد سوریه پایان یافت

- وزیر کشور: به ۲۳۸ هزار سوری شهروندی اعطا شده است

- ورشکستگی شرکت‌ها ۲۸۰ درصد افزایش یافت

- ترامپ: سلاح‌های ما برای حمایت از معترضان ایران آماده است

روزنامه جمهوریت

- راهپیمایی بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی

- ترامپ تهران را تهدید کرد/ در صورت کشتار معترضان مداخله می‌کنیم

- بازداشتی‌های اعتراضات امام اوغلو تبرئه شدند

روزنامه تورک گون

- اردوغان: بزودی با ترامپ گفت‌و‌گو خواهم کرد/ نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش خواهد رسید

- پیام ترامپ در مورد غزه: بدون ترکیه نمی‌شود

روزنامه ترکیه

- هنوز حقوق‌های جدید به حساب ریخته نشده؛ قیمت‌ها را افزایش دادند

- سرقت صندوق امانات ترک‌ها از بانک در آلمان

- ۵۲ هزار و ۲۴۶ تابلوی راهنمایی اضافی برداشته شد

- دعوای دخترانه در فضای مجازی به قتل منجر شد

روزنامه ینی شفق

- ترکیش ایر برای استخدام ۲۶ هزار پرسنل جدید ۱۰۰ میلیارد لیر سرمایه گذاری می‌کند

- اردوغان: غزه‌ای‌ها را از چادر‌ها نجات می‌دهیم

- ارتش سوریه در حال کسب آمادگی برای عملیات نظامی علیه نیرو‌های قسد است

روزنامه قرار

- آخرین هشدار علیه قسد سوریه / مهلت تمام شد

- افزایش آنفلوانزای در ترکیه

- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش می‌رسد

روزنامه آکشام

- سرقت امانات بانکی ترک‌ها در آلمان

- اردوغان: روز دوشنبه با ترامپ راجع به اوکراین و فلسطین صحبت می‌کنم

- اردوغان: نتانیاهوی فرعون به سزای اعمالش می‌رسد

- ترامپ ایران را تحت فشار گذاشت

- دعوای دخترانه در فضای مجازی منجر به قتل شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- وزرای حمل و نقل افغانستان و عمان دیدار کردند

- اقدامات گسترده علیه کشت و تولید مواد مخدر در سال گذشته

- ابراز علاقه سرمایه گذاران ترکیه‌ای برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان

روزنامه دولتی «شریعت»

- سفیر افغانستان در قطر: سازمان ملل باید کرسی افغانستان را به امارات اسلامی واگذار کند

- انتصاب‌های جدید در وزارت دفاع افغانستان

- ساخت ۵ بیمارستان ۳۰ تختخوابه در هر شهرستان افغانستان ضروری است

- توافق کابل و مسقط برای راه اندازی پرواز‌های مستقیم

- ابلاغ حکم رهبر طالبان برای جلوگیری از احتکار و گران فروشی

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- انسداد مسیر‌های ارتباطی، چندین خودرو در مسیر غور- فراه گیرمانده‌اند

- هشت کشور اسلامی و عربی از وخامت اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند

- جبهه آزادی مسئولیت انفجار در شهر میمنه را برعهده گرفت

- سقوط هواپیمای بدون سرنشین در استان وردک افغانستان

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- سازمان ملل: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۸۳ هزار کودک افغان از خدمات واکسیناسیون بهره‌مند شدند

- یونیسف: امیدواریم سال ۲۰۲۶ برای کودکان افغان، امن و صلح آمیز باشد

- آصف درانی: حاکمان سابق مسئول وضعیت دشوار افغانستان هستند

- جبهه آزادی مدعی حمله راکتی به دادگاه استیناف طالبان شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- سفر‌های سال نو نشان دهنده قدرت بازار گردشگری داخلی چین است

- چین از ساکنان تایوان خواست به طور مشترک اتحاد ملی را ترویج دهند

- افزایش تعداد کشته‌ها در آتش سوزی در سوئیس

- اقتصاد چین سال ۲۰۲۶ را با حرکت قوی آغاز کرد

- ۳ کشته و ۱۷ زخمی در درگیری‌های غرب ایران

- مرگ و میر ناشی از سیل و کولاک در ایران به ۱۰ نفر رسید

گلوبال تایمز

- سفارت و کنسولگری چین در مکزیک از شهروندان چینی خواست در برابر خطرات زلزله هوشیار باشند

- Byd چین برای اولین بار از تسلا پیشی گرفت و به بزرگترین فروشنده خودرو‌های الکتریکی جهان تبدیل شد

- سفر رئیس جمهور کره جنوبی به چین

- تعداد پرتاب‌های فضایی چین در سال ۲۰۲۵ به رکورد جدید ۹۲ رسید

- تولید ۴.۵ میلیون تن معادل نفت در بزرگ‌ترین میدان گازی فراساحلی چین در سال ۲۰۲۵

- وزارت دادگستری آمریکا: پنج میلیون صفحه از پرونده‌های «اپستین» بررسی می‌شود

سی جی تی ان

- فناوری و کشاورزی هوشمند؛ راهبرد جدید احیای روستا‌ها در چین

- جهش ۲۰ درصدی سفر‌های بین منطقه‌ای چین در آغاز سال نو میلادی

- هشدار وزارت دفاع به کشور‌ها و نهاد‌های جنجال‌ساز: جوسازی در مورد مسئله تایوان را متوقف کنید

- تعداد زیادی از گردشگران خارجی برای جشن گرفتن سال نو به چین سفر کردند

- وزارت خارجه ایران اظهارات مداخله جویانه مقام‌های آمریکا را محکوم کرد

چاینا دیلی

- زنان در خط مقدم پذیرش هوش مصنوعی

- کارشناسان جهانی از اقتصاد مردم محور رئیس جمهور چین استقبال می‌کنند

- دستاورد‌های جدید چین در ساخت "آفتاب مصنوعی" راهی برای شکستن حد تراکم پلاسما

- ترکیه ورود بدون ویزا برای گردشگران چینی را آزاد کرد

- بزرگترین میدان نفتی چین در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۵ میلیون تن نفت تولید کرد

روزنامه مردم

- توسعه گردشگری روستایی چین از طریق ابتکارات فرهنگی

- چین پرداخت یارانه تجاری به خودرو را در سال ۲۰۲۶ تمدید کرد

- رشد تجارت چین و کره جنوبی