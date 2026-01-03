سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: مرز مهران در آستانه میلاد حضرت علی (ع) میزبان عبور ۳۳ هزار زائر عتبات بود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «حیدر دشتی‌پور» سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام اظهار داشت: هم‌زمان با فرارسیدن سیزدهم رجب و میلاد امیرالمؤمنین (ع)، مرز مهران شاهد تردد هزاران زائر ایرانی و خارجی بود که برای حضور در زیارتگاه‌های مقدس کشور عراق از این گذرگاه عبور کردند.

وی افزود: بر پایه آمار‌های ثبت شده، از مجموع ۳۳ هزار و ۱۱۵ زائری که در این بازه زمانی کوتاه تردد کردند، ۲۸ هزار و ۶۴۷ نفر شهروندان ایرانی و چهار هزار و ۴۶۸ نفر نیز زائران و اتباع خارجی بوده‌اند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با تأکید بر پیش‌بینی‌های انجام شده برای این ایام، مطرح کرد: تمامی تدبیر‌های لازم برای آسان‌سازی سفر زائران اندیشیده شده و عوامل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به‌صورت شبانه‌روزی و پیوسته در حال آماده‌باش هستند تا جابه‌جایی مسافران با ایمنی کامل و بدون هیچ‌گونه ایستایی انجام شود.