به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان گفت: به علت کمبود ذخیره خون استان و برای تأمین صد در صد نیاز بیماران به فرآورده های خونی، امروز مصادف با سالروز ولادت امام علی(ع) و همزمان با شروع پویش اهدای خون به نیابت از حاج قاسم، مراکز اهدای خون استان فعال است و اهدا کنندگان از هر گروه خونی با مراجعه به مراکز خواجو اصفهان، کاشان، نجف آباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان، خمینی شهر یاریگر بیماران باشند.

دکتر کیان دهراب پور افزود: به دلیل سرد شدن هوا و تعطیلات مکرر، مراجعه کمتری به مراکز اهدای خون شده و ذخیره خون استان کاهش یافته است.

وی ادامه داد: ذخیره خون استان در حال حاضر هزار و 93۱ واحد معادل چهار و هشت دهم روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خونهشت روز است.