به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در نشستی صمیمی با مسئولان اتحادیه‌های اصناف پس از گفتگو با نمایندگان اصناف و شنیدن مشکلات و مسائل هر یک از آنان، از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست، مشکلات و چالش‌های مطرح شده در کمیته‌های تخصصی بررسی و در صورت عدم امکان حل و فصل آنها در استان موضوعات در سطح ملی پیگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از زحمات اصناف گفت: اصناف و بازاریان تبریز نشان داده‌اند که همیشه زمان‌شناس و آگاه هستند و درک عمیقی از مسائل و مشکلات جامعه دارند.

وی افزود:ما در کنار بازاریان هستیم و با هم‌افزایی و همفکری سعی می‌کنیم مشکلات بازار را به صورت تخصصی در قالب سه‌شنبه‌های اقتصادی پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: برنامه ما پشتیبانی از بخش خصوصی و بازاریان و استفاده از نظرات تخصصی آنان در مدیریت استان است.

گفتنی است در این جلسه روسای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زرگران و طلافروشان، بنکداران مواد غذایی، قنادان، لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل، تعویض روغن، تولیدکنندگان و فروشندگان روغن موتور، آهن‌فروشان، انجمن اسلامی بازار تبریز و بسیج اصناف، دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند.