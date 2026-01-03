استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
اصناف و بازاریان تبریز همیشه زمان شناس هستند
استاندار آذربایجان شرقی گفت:اصناف و بازاریان تبریز نشان دادهاند که همیشه زمانشناس و آگاه هستند و درک عمیقی از مسائل و مشکلات جامعه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در نشستی صمیمی با مسئولان اتحادیههای اصناف پس از گفتگو با نمایندگان اصناف و شنیدن مشکلات و مسائل هر یک از آنان، از مدیران دستگاههای مرتبط خواست، مشکلات و چالشهای مطرح شده در کمیتههای تخصصی بررسی و در صورت عدم امکان حل و فصل آنها در استان موضوعات در سطح ملی پیگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از زحمات اصناف گفت: اصناف و بازاریان تبریز نشان دادهاند که همیشه زمانشناس و آگاه هستند و درک عمیقی از مسائل و مشکلات جامعه دارند.
وی افزود:ما در کنار بازاریان هستیم و با همافزایی و همفکری سعی میکنیم مشکلات بازار را به صورت تخصصی در قالب سهشنبههای اقتصادی پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: برنامه ما پشتیبانی از بخش خصوصی و بازاریان و استفاده از نظرات تخصصی آنان در مدیریت استان است.
گفتنی است در این جلسه روسای اتاق اصناف و اتحادیههای زرگران و طلافروشان، بنکداران مواد غذایی، قنادان، لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل، تعویض روغن، تولیدکنندگان و فروشندگان روغن موتور، آهنفروشان، انجمن اسلامی بازار تبریز و بسیج اصناف، دیدگاهها، مطالبات و مشکلات خود را مطرح کردند.