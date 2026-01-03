به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اورژانس کاشان گفت: در پی سفوط یک دستگاه خودروی پراید در محور برزک به دره،نیروهای اورژانس همراه با آمبولانس پایگاه‌های سادیان و برزک به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی پور ادامه داد: در این سانحه یک دختر ۱۳ ساله با وضعیت نامطلوب ، یک پسر ۱۱ ساله با ضربه به سر و دو خانم ۳۰ تا ۴۰ سال (یک نفر با وضعیت بدحال و دیگری با آسیب محدود به زانو) مصدوم شدند.

فرزندی پور گفت: پس از کمک‌های اولیه و اقدامات درمانی لازم، چهار مصدوم حادثه با آمبولانس به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.