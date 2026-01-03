به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در بازی نخست هفته تیم میلان در خانه کالیاری با یک گل برنده شد. برای میلان رافائل لیائو برزیلی در دقیقه ۵۰ گلزنی کرد. تیم کالیاری با ۱۸ امتیاز چهاردهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۱۳ دی:

کومو - اودینزه

جنوآ - پیزا

ساسولو - پارما

یوونتوس - لچه

آتالانتا - رم

یک شنبه ۱۴ دی:

لاتسیو - ناپولی

فیورنتینا - کرمونزه

ورونا - تورینو

اینتر - بولونیا

در جدول سری آ تیم میلان با ۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های اینتر با ۳۶، ناپولی با ۳۴، رم با ۳۳ و یوونتوس با ۳۲ امتیاز دوم تا پنجم هستند.