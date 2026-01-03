منابع خبری از تجاوز نظامی آمریکا به کاخ ریاست جمهوری، چندین پایگاه نظامی، یک فرودگاه در پایتخت ونزوئلا و لاگوایرا خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، احتمالا فرودگاه نظامی لاکارلوتا در کاراکاس یکی از اهداف بود. زمان دقیق حمله به وقت کاراکاس ۱:۵۸ بامداد، و چندین انفجار پیاپی در چند منطقه از کاراکاس بود.

پرواز بالگرد‌ها بر فراز پایتخت ونزوئلا

خبرگزاری تصویری رویترز در گزارشی از پرواز بالگرد‌ها بر فراز پایتخت ونزوئلا همزمان با وقوع چند انفجار در این شهر خبر داد.

در این گزارش آمده است: بر اساس مشاهدات خبرنگاران رویترز، بامداد روز شنبه صدای مهیب انفجار‌ها در پایتخت ونزوئلا، کاراکاس، شنیده و ستون‌هایی از دود در آسمان این شهر دیده شد. این در حالی است که بخش جنوبی این شهر، در نزدیکی یک پایگاه مهم نظامی، با قطع برق مواجه بود.

ویدئویی که به دست رویترز رسیده است، چندین انفجار را نشان می‌دهد که آسمان شب را در دوردست روشن می‌کند و پس از آن صدا‌های بلند انفجار و برخاستن ستون‌های دود دیده می‌شود.

انفجارهای ثانویه ناشی از حملات هوایی به ونزوئلا

کانال خبری القسطل تصاویری از انفجارهای ثانویه ناشی از حملات هوایی آمریکا به ونزوئلا منتشر کرد.

آغاز تهاجم زمینی علیه ونزوئلا

کانال خبری القسطل با پخش تصاویری از پرواز بالگرد‌های آپاچی و شینوک آمریکایی بر فراز کاراکاس پایتخت ونزوئلا از آغاز تهاجم زمینی علیه این کشور و وقوع درگیری بین نیرو‌های آمریکایی و ارتش ونزوئلا خبر داد.

قطع ارتباط با وزیر دفاع ونزوئلا در پی حمله هوایی به خانه‌اش

خبرگزار سما گزارش داد: رسانه‌های محلی ونزوئلا اعلام کردند ارتباط با ولادیمیر بادرینو لوپز وزیر دفاع این کشور، در حال حاضر قطع شده است.

بمباران فرودگاه هیگیروتی در شمال ونزوئلا

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: خبرنگار المیادین در کاراکاس اعلام کرد یکی از حملات هوایی آمریکا فرودگاه هیگیروتی در ایالت میراندا در شمال کشور را هدف قرار داده است.

بمباران پایگاه دریایی لاگویایرا در ونزوئلا و یک برج مخابراتی

خبرگزار سما گزارش داد: رسانه‌های ونزوئلایی اعلام کردند حملات هوایی همچنین پایگاه دریایی «لا گوایرا» و یک برج اصلی مخابراتی را هدف قرار داد.

جدیدترین اهداف حملات هوایی به ونزوئلا

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: حملات هوایی تنها به پایتخت ونزوئلا محدود نبود و مناطق دیگری از جمله منطقه ساحلی نیگوروتی را نیز دربر گرفته است.

همچنین این حملات چند پایگاه را هدف قرار داد که از جمله آنها می‌توان به مجتمع نظامی «فورتی تونا»، پادگان «لا کارلوتا» و فرودگاه «ایگیروتی» اشاره کرد.

تصاویر العربی از حملات هوایی به ونزوئلا

شبکه تلویزیونی العربی تصاویر اختصاصی از حملات هوایی به کاراکاس پایتخت ونزوئلا پخش کرد.

قطع اینترنت در پایتخت ونزوئلا

شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: در پی حملات هوایی و قطع برق در کاراکاس پایتخت ونزوئلا، اینترنت هم در این شهر قطع شده است.

یکی از حملات هوایی منطقه لاگویرا نزدیک فرودگاه کاراکاس را هدف قرار داد.

بمباران کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا

شبکه تلویزیونی العربی در خبر فوری گزارش داد: کاراکاس پایتخت ونزوئلا هدف دستکم ۹ حمله هوایی قرار گرفت که هدف یکی از آنها کاخ ریاست جمهوری بود.

بمباران بندر کاراکاس و جزیره مارگاریتا

شبکه تلویزیونی العالم در خبر فوری گزارش داد: بندر کاراکاس و جزیره مارگاریتا در دریای کارائیب که تاسیسات نظامی در آن قرار دارد، هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

به گزارش کانال خبری القسطل، کاراکاس پایتخت ونزوئلا تاکنون هدف دستکم شش حمله هوایی قرار گرفته است.

قطع برق بخشی از کاراکاس

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: برق بخشی از منطقه جنوب کارکاس پایتخت ونزوئلا که نزدیک پایگاه نظامی قرار دارد، قطع شد.

تصاویر اولیه از انفجار‌ها در کارکاس

کانال خبری المجوز الروسی تصاویری از وقوع انفجار‌ها در کاراکاس پایتخت ونزوئلا منتشر کرد.