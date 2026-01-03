به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی استان قزوین ؛ بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس تاکستان ۲ به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور تیم فوریت پزشکی در صحنه و انجام بررسی‌ها، متاسفانه مشخص شد دو نفر شامل یک مرد حدودا ۴۰ ساله و یک نوجوان ۱۴ ساله که به گفته شاهدان از اتباع افغانستان بوده‌اند، پیش از رسیدن عوامل اورژانس جان خود را از دست داده‌اند.

روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین ضمن هشدار نسبت به خطرات جدی گاز منواکسیدکربن، از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.