به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با میلاد با سعادت حضرت امیر المومنین (ع) جشن بزرگ روز پدر و روز مرد به همت شهرداری ارومیه و اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزارمی شود.

این جشن با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع همراه با مسابقه فرهنگی و آموزشی و دکلمه خوانی فرزندان ارومیه و با حضور هنرمندان برجسته برگزار خواهد شد.

زمان: سیزدهم دیماه، ساعت ۱۹

مکان: سالن ۳ هزار نفری شهیدان آهندوست

شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است...