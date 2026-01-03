بیشترین فراوانی نام در گروه پسران در خراسان جنوبی به نیت نام مبارک مولود کعبه، به نام امیرعلی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد نورانی حضرت علی (ع) و روز پدر، گفت: تاکنون تعداد ۷۰ هزار و ۴۰۸ نفر به نام و القاب مبارک حضرت علی (ع) در خراسان جنوبی نامگذاری شده‌اند.

محمدزاده افزود: در سال جاری نیز تاکنون ۴۵۰ مورد نامگذاری بنام امام علی (ع) و القاب ایشان در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین افزود: تاکنون شناسنامه ۳ هزار و ۸۱۴ نفر به نام علی اصغر و ۷ هزار و ۴۲۶ نفر به نام مبارک جواد مزین شده است.

به گفته وی در ۹ ماه گذشته ۱۰ هزار و ۲۴۵ نوزاد در خراسان جنوبی متولد شدند که از این تعداد ۵ هزار و ۲۳۶ نوزاد پسر بودند که نام امیرعلی دارای بیشترین فراوانی نام در گروه پسران بوده است.