به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لانس با ۳ گل در خانه تیم تولوز برنده شد. تیم تولوز با ۲۳ امتیاز هشتم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۳ دی:

موناکو - المپیک لیون

نیس - استراسبورگ

لیل - رن

* یک شنبه ۱۴ دی:

المپیک مارسی - نانت

برست - اوسر

لوآور - آنژه

لوریان - متس

پاری سن ژرمن - اف ث پاری (داربی پاریس)

- در جدول لیگ فرانسه تیم لانس با ۴۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های پاری سن ژرمن با ۳۶، المپیک مارسی و لیل با ۳۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.