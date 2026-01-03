پخش زنده
هفته هفدهم فوتبال لیگ یک فرانسه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم لانس با ۳ گل در خانه تیم تولوز برنده شد. تیم تولوز با ۲۳ امتیاز هشتم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۳ دی:
موناکو - المپیک لیون
نیس - استراسبورگ
لیل - رن
* یک شنبه ۱۴ دی:
المپیک مارسی - نانت
برست - اوسر
لوآور - آنژه
لوریان - متس
پاری سن ژرمن - اف ث پاری (داربی پاریس)
- در جدول لیگ فرانسه تیم لانس با ۴۰ امتیاز در صدر است و تیمهای پاری سن ژرمن با ۳۶، المپیک مارسی و لیل با ۳۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.