به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی استان اظهار داشت: بارش‌های مناسبی در برخی مناطق استان ثبت شده است. به عنوان مثال، در آوج ۸ میلی‌متر بارندگی، در بوئین‌زهرا ۶ سانتیمتر بارش برف، در ایستگاه شهیدآباد ۱۵ سانتیمتر بارش برف، در ایستگاه مرگ ۱۰ سانتیمتر بارش برف و در رازمیان نیز ۲ سانتیمتر بارش برف گزارش شده است. همچنین بارش باران در اکثر مناطق استان رویت شد.

وی با بیان اینکه این بارش‌ها در اکثر مناطق استان رخ داده است، افزود: این سامانه بارشی از عصر امروز شنبه به تدریج استان را ترک می‌کند.

این کارشناس هواشناسی درباره وزش باد و کاهش دما نیز گفت: وزش باد‌های شمالی و کاهش دما از دیروز در سطح منطقه آغاز شده و تا امشب در استان تناوب دارد. وزش باد در شهر‌هایی مانند بوئین‌زهرا، تاکستان و بخش‌هایی از شهر قزوین تا بعدازظهر فردا یکشنبه نیز تداوم خواهد داشت.

بهروزی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا یکشنبه تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی در استان به نسبت پایدار خواهد شد، اما در صبح فردا برای برخی مناطق پدیده مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.