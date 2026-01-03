پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از ادامه فعالیت سامانه بارشی از روز جمعه تا عصر امروز شنبه در این استان خبر داد و گفت: این سامانه تا عصر امروز در منطقه مستقر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی استان اظهار داشت: بارشهای مناسبی در برخی مناطق استان ثبت شده است. به عنوان مثال، در آوج ۸ میلیمتر بارندگی، در بوئینزهرا ۶ سانتیمتر بارش برف، در ایستگاه شهیدآباد ۱۵ سانتیمتر بارش برف، در ایستگاه مرگ ۱۰ سانتیمتر بارش برف و در رازمیان نیز ۲ سانتیمتر بارش برف گزارش شده است. همچنین بارش باران در اکثر مناطق استان رویت شد.
وی با بیان اینکه این بارشها در اکثر مناطق استان رخ داده است، افزود: این سامانه بارشی از عصر امروز شنبه به تدریج استان را ترک میکند.
این کارشناس هواشناسی درباره وزش باد و کاهش دما نیز گفت: وزش بادهای شمالی و کاهش دما از دیروز در سطح منطقه آغاز شده و تا امشب در استان تناوب دارد. وزش باد در شهرهایی مانند بوئینزهرا، تاکستان و بخشهایی از شهر قزوین تا بعدازظهر فردا یکشنبه نیز تداوم خواهد داشت.
بهروزی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا یکشنبه تا اواسط هفته آینده، وضعیت جوی در استان به نسبت پایدار خواهد شد، اما در صبح فردا برای برخی مناطق پدیده مه صبحگاهی پیشبینی میشود.