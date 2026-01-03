ثبت سریع ترین زمان برپایی اسکان اضطراری کشور
برپایی ۵۰۰ تخته چادر امدادی در مانور تمام عیار ترکیبی زلزله در مشهد رکورد سریع ترین اسکان اضطراری کشور را شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیرعامل هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: در مانور تمام عیار ترکیبی زلزله که امروز در مشهد برگزار شد، ۵۰۰ تخته چادر امدادی در کمتر از ۲ ساعت برپا شد که این اقدام به عنوان سریع ترین اسکان اضطراری ثبت شده در کشور ارزیابی می شود.
علی منیری جمعه افزود: این عملیات با مشارکت ۷۳۰ امدادگر و نجاتگر و به کارگیری ۱۷۰ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی انجام شد و یک فروند بالگرد Mi-۱۷ نیز با انجام پرواز عملیاتی، مأموریت انتقال نیرو و مصدومان فرضی را بر عهده داشت.
وی بیان کرد: این مانور با هدف سنجش توان پاسخ سریع، ارتقای هماهنگی و ارزیابی میدانی ظرفیت های اسکان اضطراری برگزار شد و نتایج آن در برنامه ریزی های آینده مدیریت بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.