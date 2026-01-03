به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: در مانور تمام عیار ترکیبی زلزله که امروز در مشهد برگزار شد، ۵۰۰ تخته چادر امدادی در کمتر از ۲ ساعت برپا شد که این اقدام به‌ عنوان سریع‌ ترین اسکان اضطراری ثبت‌ شده در کشور ارزیابی می‌ شود.

علی منیری جمعه افزود: این عملیات با مشارکت ۷۳۰ امدادگر و نجاتگر و به‌ کارگیری ۱۷۰ دستگاه خودروی عملیاتی و پشتیبانی انجام شد و یک فروند بالگرد Mi-۱۷ نیز با انجام پرواز عملیاتی، مأموریت انتقال نیرو و مصدومان فرضی را بر عهده داشت.

وی بیان کرد: این مانور با هدف سنجش توان پاسخ سریع، ارتقای هماهنگی و ارزیابی میدانی ظرفیت‌ های اسکان اضطراری برگزار شد و نتایج آن در برنامه‌ ریزی‌ های آینده مدیریت بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.