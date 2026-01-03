اطفای حریق پناهگاه حیاتوحش میانکاله
آتش پناهگاه حیاتوحش میانکاله در محدوده غربی صیدگاه میانقلعه مهار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله از وقوع آتشسوزی در محدوده غربی صیدگاه میانقلعه خبر داد و گفت: به محض اطلاع از وقوع آتشسوزی، با هماهنگی انجامشده و با همکاری یگان حفاظت شیلات و مشارکت صیادان منطقه، عملیات اطفای حریق در کوتاهترین زمان ممکن انجام و از گسترش آتش جلوگیری شد.
اکبر فدایی افزود: در این آتشسوزی، حدود دو هزار مترمربع از پوشش گیاهی از نوع سازیل دستخوش حریق شد و اقدام سریع نیروهای حاضر در محل نقش مهمی در کنترل و مهار آتش داشت؛ بهگونهای که خوشبختانه خسارت وارده محدود به همان محدوده اولیه باقی ماند
او بر اهمیت هوشیاری و همکاری جوامع محلی تأکید کرد و ادامه داد: با توجه به حساسیت بالای زیستگاههای پناهگاه میانکاله، هرگونه بیاحتیاطی میتواند منجر به بروز حوادث مشابه شود و همکاری جوامع محلی نقش کلیدی در پیشگیری و مدیریت اینگونه رخدادها دارد.
رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله گفت: پایش مستمر منطقه و آمادگی نیروهای حفاظتی ادامه خواهد داشت و از تمامی جوامع محلی و صیادان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا تخلف، مراتب را در اسرع وقت به عوامل حفاظتی اطلاع دهند.