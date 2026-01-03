در پی پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا برای کمک به مردم ایران.کرمانی‌ها می‌گویند:به کمک قاتل "شهید سلیمانی" نیاز نداریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، گلزار شهدای کرمان، شاهد حضور گسترده زائرانی است که برای زیارت مزار این شهید بزرگوار در صف‌های طولانی ایستاده‌اند.

دوستداران و عاشقان شهید حاج قاسم سلیمانی، برای ششمین سالگرد شهادتش از ساعت‌ها قبل بر سر مزارش در گلزار شهدای کرمان گرد هم آمدند تا با آرمان شهید راه مقاومت پیمان ببندند.

اما دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه و در پیامی تازه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ادبیاتی تهدیدآمیز، ادعا‌هایی را درباره اعتراضات جاری در ایران مطرح کرد.

او در این پیام نوشت که اگر این اعتراضات به کشته‌شدن معترضان منجر شود، آمریکا "به کمک آنها خواهد آمد".

حالا اظهارات ضدایرانی ترامپ با واکنش‌های مردم کرمان رو به رو شده، و می‌گویند:به کمک او نیازی نیست به فکر مردم خودش باشد.