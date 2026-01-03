فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایستادگی، ایثار و اقتدار هر ایرانی است و مردم ایران امروز در پاسداشت این مکتب غبار فتنه دیگری را خنثی کردند.

ششمین سالگردشهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درتکاب باحضورفرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، جمعی از رؤسای ادارات واقشارمختلف مردم درپایگاه مقاومت بسیج حاج قاسم سلیمانی دارالقرآن الکریم الزهرا (س) این شهرستان برگزارشد.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این آیین گفت: مکتب حاج قاسم نماد عزت، ایستادگی، ایثار و اقتدار هر ایرانی است و مردم ایران امروز در پاسداشت یاد و سلحشوری‌های مکتب ایثار و اقتدار خویش غبار فتنه دیگری را در کشور خنثی کردند.



سرهنگ کرامتی افزود: امروزروز جبهه کفر با بکارگیری عناصرخودفروخته داخلی درصدد ایجادآشوب واغتشاش است تا اعتراضات مردمی را به بیراهه کشاند.

وی گفت: اعتراض بارعایت قانون، حق هر کسی است، اما اعتراض نبایستی منجر به ضربه به مردم و بیت المال شود.

کرامتی افزود: شناخت دشمن و عوامل نفوذی می‌تواند هر فتنه‌ای را در نطفه خفه کند که بحمدالله مردم بصیر ایران اسلامی دارای چنین شناختی هستند.