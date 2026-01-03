



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در این استان خبر داد و گفت: از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه تا اواخر امروز فعالیت یک سامانه بارشی بخش‌های مختلف فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن بارش باران و رعدوبرق، بارش برف در برخی مناطق و گاهی وزش باد شدید خواهد بود.

قاسم حسینی گفت: طی امروز و امشب در مناطق شمالی ، شمال غربی به ویژه شهرستان های سپیدان،رستم ، ممسنی ، غرب اقلید و آباده رگبار پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به آثار مخاطره این سامانه بارشی گفت: لغزندگی جاده‌ها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید، احتمال برخورد صاعقه و همچنین احتمال آسیب به سازه‌های موقت از پیامد‌های فعالیت این سامانه است.

حسینی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر شمال استان پرهیز کنند.

وی افزود: عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، پرهیز عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها، توجه به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، عدم توقف خودرو‌ها در زیر درختان کهنسال و احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای به‌ویژه در مسیر آزادراه‌ها ضروری است.

انتهای پیام