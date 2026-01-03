پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در فرایند احراز سمت، از آذر سال گذشته تاکنون حتی یک مورد جعل امضا گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل نصیری با تشریح اقدامات انجامشده در مسیر الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندهای ثبتی، از حذف کامل دفاتر فیزیکی، اجرای مهر و موم دفاتر تجاری در کمتر از پنج دقیقه، ثبت رکورد ۸۱ هزار تأسیس شرکت در سال گذشته و غیرفعالسازی صدها هزار شرکت بدون فعالیت یا دارای مشکلات مالیاتی خبر داد.
الکترونیکی شدن امضای آگهیهای ثبتی و کاهش ۸۰ درصدی مراجعات
وی با اشاره به آغاز الکترونیکی شدن امضای آگهیهای ثبتی از تیر ۱۴۰۲ افزود: الکترونیکی شدن امضای آگهیها موجب کاهش حدود ۸۰ درصدی مراجعات حضوری شد و این امکان را فراهم کرد که متقاضیان با استفاده از تلفن همراه و توکنهای خود امور ثبتی را انجام دهند. این فرایند اکنون در کشور جا افتاده است.
مهر و موم دفاتر تجاری در کمتر از ۵ دقیقه
نصیری همچنین گفت: در حال حاضر نقل و انتقالات مالیاتی نیز بهصورت الکترونیکی انجام میشود و یکی از مهمترین اقدامات، اجرای کامل مهر و موم دفاتر تجاری بهصورت الکترونیکی است که بر اساس بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به ثبت شرکتها تکلیف شده بود. این فرایند از تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد و در نتیجه آن، دفاتر روزنامه و کل فیزیکی بهطور کامل حذف شدهاند.
مدیرکل ثبت شرکتها تصریح کرد: در گذشته مهر و موم دفاتر تجاری در برخی موارد دو تا سه ماه زمان میبرد، اما اکنون این فرایند در کمتر از پنج دقیقه انجام میشود که علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در زمان، موجب کاهش مصرف کاغذ، کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از مخدوش شدن دفاتر شده است.
حمایت از ۳۰۰ شرکت دارای مشکلات ثبتی در ستاد مرکزی تهران
وی با اشاره به حمایت از شرکتهای دارای پروندههای دچار گره ثبتی گفت: کمیته علمی و حقوقی با عنوان «کمیته حمایت از تولید» تشکیل شده و از ابتدای سال جاری تنها در ستاد مرکزی تهران به حدود ۳۰۰ شرکت و مؤسسه برای رفع مشکلات مربوط به تأسیس، تغییرات، افزایش یا کاهش سرمایه، ادغام، تبدیل و سایر موضوعات کمک شده است. هر شرکتی که امکان حمایت قانونی از آن وجود داشته باشد، بدون معطلی بررسی و برای جلوگیری از صدور ابلاغیه رد، بلافاصله جلسه کارشناسی برگزار میشود.
احراز سمت الکترونیکی و حذف جعل امضا
نصیری تصریح کرد: در فرایند احراز سمت، از آذرماه سال گذشته تاکنون حتی یک مورد جعل امضا گزارش نشده است، چراکه تمامی اعضای هیئتمدیره، مدیران عامل و بازرسان باید از طریق پیامک و ورود به سکوی «کاتب» سمت خود را شخصاً تأیید کنند.
راهاندازی سند الکترونیک شرکتها برای شفافیت اقتصادی
نصیری از راهاندازی سند الکترونیکی شرکتها نیز خبر داد و گفت: این سند امکان مشاهده دقیق وضع شرکتها از جمله ترکیب سهامداری و سرمایه را برای فعالان اقتصادی و عموم مردم فراهم کرده و نقش مهمی در شفافیت و تصمیمگیری اقتصادی دارد.