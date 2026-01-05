به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرآیند تعیین قطعات متقاضیان قانون مذکور در محدوده طرح توسعه منفصل روستای کوشکن «ثمین ۳» توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته مدیر کل بنیاد مسکن اقدامات لازم به منظور صدور قرارداد واگذاری متقاضیان طرح ثمین ۳ به تعداد ۴۶۲ نفر در ۲۳۱ قطعه طی چند ماه آتی صورت خواهد پذیرفت.

خواجوی افزود:طرح ثمین۳ با هدف تامین نیاز متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت در فضایی به مساحت ۱۱۵ هکتار در حال انجام بوده و با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته از پیشرفت مناسب برخوردار بوده.

وی گفت: همچنین تامین نیاز زمین متقاضیان روستایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در روستا‌های واقع در حریم شهر زنجان در دست مطالعه بوده و بلافاصله پس از معرفی زمین‌های مستعد توسعه توسط اداره کل راه و شهر سازی فرآیند مطالعه و تهیه طرح تفکیک و نهایتا واگذاری این قطعات به متقاضیان مشمول انجام خواهد شد.